Iran nuovi missili sul Golfo Il Qatar | Traditori Putin alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei | Siamo con voi – La diretta

In Iran, nel decimo giorno della Guerra del Golfo, sono stati lanciati i primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova Guida suprema, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. Il Qatar ha definito l’azione come un atto di tradimento, mentre il presidente russo ha espresso supporto alla nuova leadership iraniana. La situazione si sviluppa con tensioni crescenti nella regione e nuovi eventi militari.

Nel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova Guida suprema della Repubblica islamica, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. Esplosioni sono state udite a Doha e in Bahrein mentre le Borse mondiali soffrono per i prezzi del petrolio in salita. Intanto il presidente degli Usa Donald Trump fa sapere che la fine della guerra sarà condivisa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E l’Idf attacca ancora le strutture di Hezbollah in Libano. In copertina: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con quello russo Vladimir Putin in una foto d’archivio (AnsaEpaAlexander Demyanchuk) L'articolo Iran, nuovi missili sul Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

