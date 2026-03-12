Guerra del Golfo il petrolio sopra i 100 dollari Trump | Lo stretto di Hormuz? Tutto ok – La diretta

Nel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile. Nonostante gli annunci riguardanti le riserve di greggio, la quotazione ha continuato a salire. Il presidente ha dichiarato che tutto procede regolarmente nello stretto di Hormuz. La situazione rimane tesa e senza variazioni ufficiali sulle riserve di petrolio.

Nel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle riserve. Il prezzo del Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito del 9,3% a 100,50 dollari al barile, mentre il WTI, il benchmark statunitense, ha raggiunto i 94,92 dollari, in rialzo dell’8,8%. Intanto tre marinai sono intrappolati nella nave attaccata dai Pasdaran nello Stretto di Hormuz. Dove invece secondo il presidente Trump è tutto ok. Teheran ha lanciato anche missili contro il Qatar e Dubai. Quattro le persone arrestate in Bahrein con l’accusa di attività di spionaggio con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, tra cui la fotografia di luoghi nel Paese. 🔗 Leggi su Open.online

