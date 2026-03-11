Teheran | Preparatevi al petrolio a 200 dollari Media | L’Iran ha piazzato una dozzina di mine nello Stretto di Hormuz – La diretta

Teheran ha annunciato che ci si deve preparare a un prezzo del petrolio che potrebbe raggiungere i 200 dollari. Nel frattempo, i media riferiscono che l’Iran ha posizionato una dozzina di mine nello Stretto di Hormuz. Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo, Teheran ha compiuto attacchi contro le strutture statunitensi in Medio Oriente e contro Israele.

Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Intanto secondo gli stessi iraniani Mojtaba Khamenei, figlio di Alì e nuova guida suprema, è ferito ma in salvo dopo i bombardamenti. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz, la minaccia e rabbia di Trump

Leggi anche: Iran, Teheran avverte: “Preparatevi a costo petrolio a 200 dollari al barile”

Tutti gli aggiornamenti su Teheran Preparatevi al petrolio a 200...

Temi più discussi: Il piano dell'Iran per il petrolio a 200 dollari; Teheran: 'Preparatevi al petrolio a 200 dollari'. Trump: 'La guerra con l'Iran finirà presto' - LIVE BLOG; Guerra in Iran, la diretta | La minaccia dell’Iran: preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile; Guerra in Iran, rialzi alle stelle per carburanti e gas. Prezzi fissi contro il caro-bolletta.

Teheran: 'Preparatevi al petrolio a 200 dollari'. Trump: 'La guerra con l'Iran finirà presto' - LIVE BLOGL'Iran colpisce due navi nello Stretto di Hormuz. La fregata italiana arrivata a Cipro. In Libano 588 morti e 753mila sfollati. 'Mojtaba Khamenei è vivo' (ANSA) ... ansa.it

Teheran, 'preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile'(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Preparatevi al raggiungimento dei 200 dollari al barile perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale che avete destabilizzato. L'avvertimento a Usa e Israe ... altoadige.it

Sono tre le navi colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia che monitora la sicurezza marittima, United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto). Intanto è di almeno 17 morti e di decine di feriti il bilancio degli attacc - facebook.com facebook

Tre navi colpite nello stretto di Hormuz. Via libera dell’Aie allo svincolo di 400 milioni di barili di petrolio. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com