Iran la guerra in diretta | oggi incontro Trump-comandanti USA ipotesi conquista di Hormuz messa in sicurezza uranio e attacchi brevi e mirati

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge un incontro tra l'ex presidente degli Stati Uniti e i comandanti militari americani, mentre la tensione tra Washington e Teheran resta elevata dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran. Si discute di possibili operazioni militari rapide e mirate, tra cui il tentativo di controllare l’uranio arricchito e il mantenimento del blocco dello Stretto di Hormuz. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con Donald Trump che valuta azioni militari "mirate" tra cui la messa in sicurezza dell’uranio arricchito, mentre prosegue il blocco dello Stretto di Hormuz. Al momento l'accordo non è in vista, con l’Iran che rifiuta le condizioni sul nucleare e il fronte diplomatico ancora in stallo. Intanto Ursula von der Leyen avverte: il conflitto costa all’Europa circa 500 milioni al giorno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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