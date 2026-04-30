Iran | inflazione al 50% e ultimatum su Hormuz verso gli USA
L'inflazione in Iran ha raggiunto il 50 per cento, provocando frequenti interruzioni dell'energia elettrica che colpiscono gli uffici. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno rivolto un avvertimento agli Stati Uniti riguardo al controllo dello Stretto di Hormuz, mettendo in evidenza le tensioni legate alle sanzioni internazionali. La situazione economica e politica nel paese si fa sempre più complessa in queste settimane.
? Cosa sapere L'inflazione in Iran raggiunge il 50% con tagli elettrici del 70% agli uffici.. Teheran minaccia gli USA sul controllo dello Stretto di Hormuz per via delle sanzioni.. L’inflazione in Iran ha raggiunto il 50% mentre Mojtaba Khamenei lancia un ultimatum sulla gestione dello Stretto di Hormuz, mettendo in guardia gli Stati Uniti riguardo al controllo delle rotte navali strategiche. Il messaggio inviato dalla Guida Suprema iraniana per la Giornata nazionale del Golfo Persico ha delineato una linea di estrema fermezza nei confronti dell’amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto riferito dai vertici di Teheran, lo Stretto di...🔗 Leggi su Ameve.eu
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