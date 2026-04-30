Iran | inflazione al 50% e ultimatum su Hormuz verso gli USA

L'inflazione in Iran ha raggiunto il 50 per cento, provocando frequenti interruzioni dell'energia elettrica che colpiscono gli uffici. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno rivolto un avvertimento agli Stati Uniti riguardo al controllo dello Stretto di Hormuz, mettendo in evidenza le tensioni legate alle sanzioni internazionali. La situazione economica e politica nel paese si fa sempre più complessa in queste settimane.