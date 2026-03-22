Ultimatum di Trump | L' Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche Teheran replica | Missili su infrastrutture energetiche Usa

Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum all’Iran, chiedendo l’apertura dello Stretto di Hormuz entro 48 ore, minacciando di colpire le centrali elettriche iraniane, a partire dalla più grande. Teheran ha risposto con l’indicazione di aver preso di mira infrastrutture energetiche statunitensi, inclusi missili lanciati contro obiettivi negli Stati Uniti. La situazione rimane tesa e senza ulteriori dettagli ufficiali.

"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato ad un post su Truth. Dall'Iran non si fa attendere la replica: "Prenderemo di mira tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa e al regime". L'Idf ha annunciato attacchi a Teheran, mentre gli Emirati Arabi stanno rispondendo al lancio di missili da parte dell'Iran. Iran risponde a Trump,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa" Articoli correlati Leggi anche: L'ultimatum di Trump: "Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ultimatum di Trump L'Iran apra Hormuz... Temi più discussi: Trump, quasi-ultimatum alla Cina: lega il vertice con Xi a un aiuto per Hormuz. I media di Pechino: Ora non sa come finire la guerra; Cuba, Trump prepara la 'conquista' con modello Venezuela: il piano e la risposta di Canel; Trump, ultimatum ai repubblicani: sulla sanità si vota oggi o resta Obamacare; TRUMP E L’ULTIMATUM AGLI ALLEATI SU HORMUZ. Trump lancia l'ultimatum: l'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche. L'Iran ribatte. La direttaDiverse esplosioni a Gerusalemme, dopo che l’esercito israeliano aveva lanciato l'allarme per il lancio di missili iraniani verso il centro di Israele ... msn.com Ultimatum di Trump: L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche. Teheran replica: Missili su infrastrutture energetiche UsaGli Emirati Arabi Uniti hanno risposto al lancio di attacchi aerei da parte dell'Iran. Esplosioni a Gerusalemme ... gazzettadelsud.it ++ Ultimatum di Trump all'Iran: "Aprite lo Stretto di Hormuz entro 48 ore" ++ facebook Ultimatum di Trump all’Iran su Hormuz: «Aprire lo Stretto o colpiremo le centrali» x.com