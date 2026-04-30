Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, proseguendo lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella crisi del Golfo. La chiusura della rotta strategica si traduce in un blocco del traffico marittimo, mentre le tensioni tra le due parti continuano senza segnali di allentamento. Nessuna delle parti ha annunciato intenzioni di riapertura, mantenendo una situazione di incertezza nella regione.

Resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella crisi del Golfo, con lo stretto di Hormuz che rimane chiuso. Intanto continua la querelle tra Trump e il cancelliere tedesco Merz. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, Hormuz resta chiuso. Scontro Trump-Merz

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