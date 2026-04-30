Dopo l'incontro tra il presidente iraniano e il suo omologo arabo, il presidente russo ha chiamato il presidente statunitense. La telefonata tra i due leader è passata quasi inosservata sui media internazionali, senza approfondimenti o dichiarazioni ufficiali. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo ai temi discussi o alle posizioni espresse durante la conversazione. La comunicazione sembra essere avvenuta in un momento di alta tensione tra le nazioni coinvolte.

La conversazione telefonica tra Trump e Putin ha avuto un’eco minimale sui media internazionali, che hanno invece versato fiumi di inchiostro sull’inutile visita di re Carlo d’Inghilterra negli Stati Uniti, che Trump ha accolto schierando un picchetto d’onore in uniforme d’epoca, con i soldati che indossavano le uniformi della guerra d’indipendenza. Un modo per far capire al visitatore che le sponde dell’Atlantico ormai divergono. Di fatto, al di là delle usuali cortesie e dei sorrisi, intervallati da qualche puntura di spillo, resta il contrasto chiave sulla guerra ucraina, con Carlo che ha chiesto a Trump di rinnovare il sostegno a Kiev senza ricevere alcun riscontro.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. Dopo l’incontro con Aragchi Putin chiama Trump

Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

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