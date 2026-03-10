Recentemente, un ex presidente ha contattato il leader di un altro paese, mentre si intensificano le voci su possibili accordi tra Iran e Donbass. Le notizie suggeriscono che ci siano incontri o trattative in corso tra queste parti, alimentando discussioni sulla natura e le implicazioni di tali mosse. La situazione resta in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici nella regione.

Non per buttarla in caciara ma le ultime notizie riportano alla mente il vecchio slogan dell’operatore telefonico: una telefonata allunga la vita. Non quella di migliaia di iraniani e di diversi soldati americani, purtroppo, ma nemmeno la vita politica di Donald Trump. L’ora che il presidente Usa ha passato al telefono con Vladimir Putin è bastata a demolire due settimane di retorica bellicista (un giorno bisognerà riascoltare le conferenze-stampa di Pete Hegseth, che evidentemente poco ha imparato dalle sue esperienze di ufficiale in Afghanistan e in Iraq) e la caterva di ridicole bugie (le 165 ragazzine della scuola di Minab non le ha ammazzate un missile americano, come anche i video dimostrano, perché sono stati gli iraniani stessi; la guerra l’abbiamo cominciata noi perché stavano per colpirci loro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Trump-Putin, telefonata su Iran e Ucraina. Cremlino: «Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare. In Iran serve rapida soluzione»Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina.

Leggi anche: Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il tycoon: "La guerra in Iran finirà presto". La Nato intercetta un missile in Turchia

