Iran Netanyahu oggi da Trump | sul tavolo anche opzioni militari contro Teheran

Oggi Benjamin Netanyahu torna negli Stati Uniti, questa volta alla Casa Bianca, per incontrare Donald Trump. I due leader discuteranno di Iran e di possibili interventi militari contro Teheran. L’incontro arriva a pochi mesi dall’ultimo, a dicembre, e si concentra sul fronte delle tensioni nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma si parla di decisioni importanti che potrebbero influenzare la politica estera di entrambi i paesi.

(Adnkronos) – Dopo l'ultimo incontro di dicembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu oggi sarà nuovamente alla Casa Bianca per un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Sul tavolo dei due leader, centrale la questione Iran ma anche, rivela la Cnn, le possibili opzioni militari contro Teheran qualora i negoziati con gli.

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in corso da settimane.

L'Iran ha segnalato di essere in fase di valutazione di possibili azioni contro basi americane, secondo quanto comunicato dagli Stati Uniti.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Argomenti discussi: Iran e Gaza, tempesta perfetta per Netanyahu; Netanyahu da Trump mercoledì per discutere dei negoziati con l'Iran; Netanyahu mercoledì a Washington da Trump per discutere di Iran; Iran, Trump e il timore di Israele: il punto sui negoziati.

