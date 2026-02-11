Iran Netanyahu oggi da Trump | sul tavolo anche opzioni militari contro Teheran
Oggi Benjamin Netanyahu torna negli Stati Uniti, questa volta alla Casa Bianca, per incontrare Donald Trump. I due leader discuteranno di Iran e di possibili interventi militari contro Teheran. L’incontro arriva a pochi mesi dall’ultimo, a dicembre, e si concentra sul fronte delle tensioni nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma si parla di decisioni importanti che potrebbero influenzare la politica estera di entrambi i paesi.
(Adnkronos) – Dopo l'ultimo incontro di dicembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu oggi sarà nuovamente alla Casa Bianca per un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Sul tavolo dei due leader, centrale la questione Iran ma anche, rivela la Cnn, le possibili opzioni militari contro Teheran qualora i negoziati con gli. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
