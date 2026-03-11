Il presidente degli Stati Uniti e il presidente della FIFA si sono incontrati alla Casa Bianca, confermando che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026. Durante il vertice sono stati discussi vari aspetti, ma la decisione sulla partecipazione della nazionale iraniana è arrivata ufficialmente al termine dell’incontro. La conferma è arrivata dopo l’incontro tra le due figure di spicco.

Il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino si è svolto alla Casa Bianca, confermando la partecipazione della nazionale iraniana al Mondiale 2026. L’incontro ha chiarito che, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, la squadra qualificata sarà ben accolta negli USA. Con meno di cento giorni all’avvio del torneo, l’accento è stato posto sull’unità promossa dallo sport. La decisione di Trump ribalta precedenti voci che suggerivano un divieto d’ingresso per i calciatori iraniani a causa dei recenti conflitti regionali. Il numero uno della FIFA ha sottolineato come lo sport possa agire da collante sociale in momenti storici delicati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Infantino: l’Iran ai Mondiali 2026 è salvo

