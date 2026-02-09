Big tech valutazioni in calo di 1 trilione di dollari tra spese record per l’intelligenza artificiale

Dopo mesi di entusiasmo, le valutazioni delle sette grandi aziende tecnologiche stanno crollando. In pochi mesi, il loro valore si è dimezzato, perdendo circa un trilione di dollari. La corsa agli investimenti sull’intelligenza artificiale sembra non portare i risultati sperati e gli analisti si chiedono quanto durerà ancora questo entusiasmo.

la fase iniziale di entusiasmo attorno al boom dell'IA sta incontrando una verifica concreta: i sette giganti della tecnologia si confrontano con una perdita di valore stimata in circa 1 trilione di dollari, amplificando i dubbi sulla redditività nel breve periodo. l'attenzione si sposta dalla potenza innovativa verso il costo reale di questa trasformazione e la velocità con cui i ritorni possono concretizzarsi. spesa infrastrutturale ia delle big tech nel 2026. i quattro principali gruppi tecnologici — amazon, alphabet, microsoft e meta — prevedono una spesa complessiva per infrastrutture di IA prossima ai 700 miliardi di dollari nel 2026.

