Le Iene hanno condotto un’inchiesta sugli arbitri, ricostruendo quanto accaduto ascoltando le testimonianze di chi era coinvolto. Tra i protagonisti ci sono un ex arbitro che si definisce trasparente e un collaboratore che ha ripetuto alcuni gesti durante l’episodio. La trasmissione ha mostrato le registrazioni e le dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini, offrendo così una panoramica dettagliata sull’accaduto.

di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, Le Iene hanno ricostruito quanto successo attraverso le dichiarazioni dei protagonisti. E diciamo che non mancano le sorprese. Il calcio italiano è nuovamente investito da un ciclone giudiziario senza precedenti. L’ inchiesta arbitri, portata avanti dal programma Le Iene con il lavoro di Filippo Roma e Marco Occhipinti, ha scoperchiato un sistema di presunte pressioni che mina l’indipendenza del centro VAR di Lissone. Al centro della bufera c’è Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, che si è ufficialmente autosospeso dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per frode sportiva dalla Procura di Milano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, la ricostruzione de Le Iene. Rocchi: «Io trasparente». De Meo mima i gesti. Cosa è successo

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