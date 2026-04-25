Cuori di biscotto nelle piazze | torna la sfida di Telethon per le mamme rare
Nelle piazze di diverse città si svolge nuovamente la tradizionale iniziativa di Telethon dedicata alle madri di bambini con malattie rare. La manifestazione, che prevede la distribuzione di biscotti a forma di cuore, mira a sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà quotidiane affrontate da queste famiglie. Da anni, questa campagna coinvolge volontari e cittadini in momenti di raccolta fondi e consapevolezza.
C’è una battaglia silenziosa che si combatte ogni giorno dentro le case, tra ospedali e attese infinite. È quella delle famiglie che convivono con una malattia genetica rara. In Trentino-Alto Adige, questa sfida torna al centro delle piazze con “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon che.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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