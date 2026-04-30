Io per lei in 30 piazze del Fvg | le giornate di Fondazione Telethon a sostegno della ricerca
In diverse piazze del Friuli Venezia Giulia, si svolge questa settimana l’iniziativa “Io per lei” di Fondazione Telethon, che coinvolge circa 30 località. La campagna si concentra sulla sensibilizzazione riguardo alle madri di bambini con malattie rare, un tema che la Fondazione affronta da oltre 30 anni. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica nel settore delle malattie genetiche.
Questo fine settimana anche in Friuli Venezia Giulia torna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione, nata oltre trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione italiana lotta alla.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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