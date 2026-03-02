A Montiano prende il via la terza edizione del progetto espositivo Arte al femminile
Donne e arte, un binomio sempre più forte. Prende il via la terza edizione del progetto espositivo "Arte al femminile" dall’ 8 al 29 marzo presso il Centro Culturale San Francesco di Montiano, a cura dell’architetto Paolo Degli Angeli con la collaborazione dell’artista Luciano Paganelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
