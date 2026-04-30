io al telefono con il padre killer in fuga

Un nuovo episodio del podcast ‘Saman’ vede come protagonista un'intervista telefonica con un uomo accusato di aver ucciso suo figlio e ora in fuga. L'autore e narratore del progetto, Saverio Migliari, ha condotto la conversazione, senza rivelare dettagli sulla sua identità o sul contenuto esatto dell'intervista. Il podcast si focalizza sulla vicenda, documentando i passaggi e le testimonianze legate al caso.

Saverio Migliari (foto), autore e voce narrante del podcast autoprodotto ‘Saman’ (coautore Andrea Basti e musiche di Luca Garuffi, in uscita oggi su tutte le piattaforme), quando scoppiò il caso lei era caposervizio alla redazione de il Resto del Carlino Reggio e riuscì a contattare telefonicamente il padre, Shabbar Abbas. "Esatto, era fine maggio. Avevo recuperato il numero italiano del padre, che sapevamo già essere latitante. Il telefono ha squillato a vuoto per giorni, finché non ha risposto. Con un italiano claudicante ha iniziato a raccontare che Saman era scappata in Belgio, sono anche riuscito a registrare una parte di quella telefonata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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la Repubblica. . Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito al telefono al suo omologo statunitense Donald Trump e si è detto pronto a dichiarare una tregua per il periodo del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo ha riferito la Tass. Sempre secondo l’agenzia, i - facebook.com facebook

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