Davies Jr ritorna al via con il ricordo del padre | Mio padre è morto io vivo

Davies Jr. torna in pista con un ricordo vivo del padre, scomparso ormai da tempo. Lo fa attraverso il suo ultimo film, che ci porta nel cuore della Nigeria del 1993, vista dagli occhi di due bambini. Un racconto semplice, diretto, che mette in mostra le sfide di un’epoca difficile, senza troppi fronzoli. Davies rivela come il ricordo del padre sia ancora presente nella sua vita e nel suo lavoro, e lo fa con una sincerità che colpisce.

**Un film che racconta la Nigeria del 1993, attraverso gli occhi di due bambini. È la storia di Akinola Davies Jr. e del suo rapporto con il padre, un’esperienza personale che si trasforma in un racconto collettivo, intenso, poetico e politico.** Nel cuore del suo primo lungometraggio, “My Father’s Shadow”, Akinola Davies Jr. racconta una storia personale, ma non soltanto. È il racconto della Nigeria del 1993, quando l’elezione del regime militare fu dichiarata nulla, e le vite di due ragazzi, in un piccolo villaggio della costa, cominciano a muoversi tra il gioco, il dolore, la memoria e il trauma.🔗 Leggi su Ameve.eu

