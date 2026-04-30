L’ex allenatore nerazzurro, ora alla guida di un club arabo, ha commentato le recenti decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno penalizzato la sua squadra. Ha affermato che, con la qualificazione alla Champions League, sarebbe rimasto all’Inter. Inoltre, ha sottolineato che le vittorie contro grandi squadre come Bayern e Barcellona sono più significative di un trofeo ufficiale.

Finalmente Simone Inzaghi. Le sue verità, il suo orgoglio, il suo passato e il suo futuro. Tutto senza filtri. A poco meno di un anno dal tormentato addio all’Inter, e pochi giorni prima dello scudetto che incoronerà l’erede Chivu, l’allenatore della seconda stella accetta di chiarire i dubbi rimasti senza soluzione dentro a mesi di indiscrezioni e veleni. Prima però parliamo dell’inchiesta sugli arbitri. "Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti". I magistrati parlano di arbitri graditi e sgraditi all’Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inzaghi: "Giù le mani dall'Inter, gli arbitri hanno penalizzato noi. Con la Champions sarei rimasto"

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