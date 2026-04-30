Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Al Hilal, ha commentato l'inchiesta sugli arbitri, affermando di essere scioccato e sostenendo che la sua ex squadra, l’Inter, sia stata penalizzata. Ha anche risposto alle voci che lo riguardano, negando di aver toccato un giocatore durante una partita e chiarendo la sua posizione rispetto alle accuse che sono state fatte circolare.

Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento....🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inzaghi non ci sta: «Scioccato dall’inchiesta arbitri, Inter penalizzata! Fui io a tenere Dimarco, su Zielinski ne ho lette tante»

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