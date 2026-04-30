L’allenatore dell’Inter ha espresso la propria opinione sull’inchiesta riguardante gli errori arbitrali che, secondo lui, hanno influito sul punteggio della squadra nella passata stagione. Ha dichiarato di essere rimasto scioccato dalla questione e ha sottolineato come la squadra abbia perso diversi punti a causa di decisioni sbagliate durante le partite. La discussione si concentra sui presunti errori arbitrali e sulla loro ripercussione sui risultati delle partite.

di Angelo Ciarletta Simone Inzaghi ha difeso a spada tratta l’Inter nell’inchiesta sugli arbitri, che avrebbe perso parecchi punti lo scorso anno a causa di errori. Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha commentato l’inchiesta arbitrale nella quale è stata tirata in ballo l’Inter.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! INCHIESTA – «L’inchiesta? Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti, Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inzaghi difende l’Inter: «L’inchiesta mi ha scioccato, abbiamo perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali»

Coach Simone Inzaghi apologizes for Al Hilal’s AFC Champions League Elite defeat to Al Sadd

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