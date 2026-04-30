In una dichiarazione recente, un allenatore ha affermato che la sua squadra si è sentita penalizzata e non favorita durante una recente partita. Ha aggiunto che, se non ci fosse stata questa penalizzazione, avrebbe deciso di rimanere in panchina. La discussione riguarda le decisioni prese in campo e il loro impatto sul risultato finale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Roma, 30 apr. (askanews) – “Giù le mani dall’Inter: siamo stati penalizzati, non favoriti”. A quasi un anno dall’addio ai nerazzurri, Simone Inzaghi rompe il silenzio e ripercorre senza filtri la fine del suo ciclo con l’Inter e la nuova esperienza all’Al Hilal in una intervista alla Gazzetta dello sport. Alla vigilia dello scudetto che incorona l’erede Cristian Chivu, il tecnico difende il lavoro svolto e respinge le polemiche sugli arbitri: “Mi ha scioccato l’inchiesta. Abbiamo perso parecchi punti per errori arbitrali. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati. Non accuso nessuno, ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Inzaghi: "Giù le mani dall'Inter, gli arbitri hanno penalizzato noi. Con la Champions sarei rimasto"

Sentite Inzaghi: “L’Inter penalizzata dagli arbitri, scioccato dall’inchiesta”.Sembra un’intervista inventata e invece sono vere le dichiarazioni che Simone Inzaghi ha reso alla Gazzetta dello Sport.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inzaghi: Inter penalizzata, sarei rimasto; Inzaghi: Con la vittoria Champions sarei rimasto all'Inter. Scudetto perso? Puntavamo al triplete...; Inzaghi: Caso arbitri? Inter penalizzata, altro che favorita! Critiche? Sognavamo il triplete, non rimpiango niente; Stellantis torna in utile nel I trim, bene Usa ma margini giù in Europa.

Inzaghi: Inter penalizzata, sarei rimastoRoma, 30 apr. (askanews) – Giù le mani dall’Inter: siamo stati penalizzati, non favoriti. A quasi un anno dall’addio ai nerazzurri, Simone Inzaghi rompe il silenzio e ripercorre senza filtri la fine ... askanews.it

Inzaghi: Inchiesta? Io scioccato, Inter penalizzata! Il mio addio, Monaco: vi dico tuttoL'ex tecnico dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è stato interpellato sul tema dell'inchiesta sul mondo arbitrale e non solo ... msn.com

La rivelazione di Simone Inzaghi - facebook.com facebook

I retroscena sul futuro all'Inter, gli incontri con Marotta e la finale di Champions League: Simone Inzaghi ripercorre l'ultima stagione in nerazzurro L’intervista integrale a Simone Inzaghi, a cura di Roberto Maida, è sull’edizione odierna de La Gazzetta dello x.com