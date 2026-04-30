In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha spiegato che le interpretazioni su Federico Dimarco e Piotr Zielinski sono state fraintese. Ha affermato di aver letto diverse interpretazioni sulla questione e ha voluto fare chiarezza sui ruoli e le decisioni prese in merito ai due giocatori. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui dettagli specifici delle affermazioni o sulle circostanze del caso.

di Stefano Cori Inzaghi a La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla questione relativa Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Simone Inzaghi nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza anche su quel che si dice su Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Il tecnico piacentino è stato infatti accusato di non averli gestiti al meglio. Queste le sue parole: DIMARCO – « Dimarco? Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all’Inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inzaghi: «Dimarco e Zielinski? Interpretate male. Ne ho lette tante…»

Notizie correlate

Inzaghi non ci sta: «Scioccato dall’inchiesta arbitri, Inter penalizzata! Fui io a tenere Dimarco, su Zielinski ne ho lette tante»Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non...

Leggi anche: Inzaghi: “Inter favorita? Macché, penalizzata!”. Poi punge Dimarco e Zielinski

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inzaghi: Con la vittoria Champions sarei rimasto all'Inter. Scudetto perso? Puntavamo al triplete...; Inzaghi: La verità sul mio addio all’Inter! Monaco, Dimarco, Zielinski, l’inchiesta: vi dico tutto; Çalhano?lu e altri dieci; Sabatini: Una la vera differenza Chivu-Inzaghi. Ma non potete immaginare quanto il Como sia….

Inzaghi: Le parole di Dimarco? Ecco cosa feci dopo soli dieci giorni. E su Zielinski…Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche delle parole che hanno rilasciato, durante questa stagione, Federico Dimarco e Piot ... passioneinter.com

Inzaghi: Con la vittoria Champions sarei rimasto, volevamo il triplete. E 'risponde' a Dimarco e ZielinskiNon solo sull'inchiesta che riguarda gli arbitri. Simone Inzaghi torna a parlare dall'Arabia in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ripercorre la sua ultima stagione all'Inter. Dal sogno di conq ... msn.com

Non solo su Dimarco, anche su Zielinski Inzaghi ha detto la sua "Anche su Zielinski ne ho lette tante. Però si dimentica che sono stato io a volerlo all’Inter", questo invece il passaggio sul centrocampista polacco #Inzaghi #Dimarco #Zielinski - facebook.com facebook

#Inzaghi: “Se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter. Ho deciso l’addio dopo la finale” x.com