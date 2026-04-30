Inzaghi | Dimarco e Zielinski? Interpretate male Ne ho lette tante…

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha spiegato che le interpretazioni su Federico Dimarco e Piotr Zielinski sono state fraintese. Ha affermato di aver letto diverse interpretazioni sulla questione e ha voluto fare chiarezza sui ruoli e le decisioni prese in merito ai due giocatori. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui dettagli specifici delle affermazioni o sulle circostanze del caso.

di Stefano Cori Inzaghi a La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla questione relativa Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Simone Inzaghi nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza anche su quel che si dice su Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Il tecnico piacentino è stato infatti accusato di non averli gestiti al meglio. Queste le sue parole: DIMARCO –  « Dimarco? Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all’Inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora».🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inzaghi: «Dimarco e Zielinski? Interpretate male. Ne ho lette tante…»

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