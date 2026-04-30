L’allenatore ha commentato pubblicamente la situazione legata a un episodio che ha coinvolto un dirigente del settore arbitrale, definendola uno shock personale. Ha anche parlato della stagione sportiva, definendola “disgraziata” e riferendosi agli scudetti che non sono stati conquistati. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di riflessione sulle recenti vicende del team.

Simone Inzaghi torna a parlare, e lo fa rilasciando alcune dichiarazioni piene di amarezza. L'ex tecnico dell'Inter, ora al servizio dell'Al-Hilal, è tornato a parlare della corsa scudetto, per poi spostarsi a parlare di un possibile complotto arbitrale (caso Rocchi) che, secondo lui, non esiste. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciare ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti". "Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inzaghi: “Caso Rocchi? Mi ha scioccato. Per noi è stata una stagione disgraziata”

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