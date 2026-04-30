Inwit l’assemblea approva Bilancio 2025 e dividendo di 0,5543 euro per azione

Oggi si è svolta l’assemblea di Inwit, durante la quale è stato approvato il bilancio per il 2025 e distribuito un dividendo di 0,5543 euro per azione. La riunione si è tenuta in presenza dei soci e ha visto anche l’approvazione di altre delibere relative all’amministrazione della società. La decisione riguarda tutte le azioni ordinarie in circolazione e si inserisce nelle pratiche di distribuzione dei profitti.

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea di Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane), riunita oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 362,6 milioni di euro e ha preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo 2025 che si è chiuso con un risultato netto consolidato di 360,8 milioni di euro. L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2025, al lordo delle ritenute di legge applicabili, di euro 0,5543 – in crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente – per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Mps: assemblea respinge azione di responsabilità proposta da Bluebell. Ok quasi unanime a bilancio e dividendoSIENA – Dopo il voto sul bilancio 2025 e sul dividendo, approvati quasi all’ unanimità degli azionisti, l’ assemblea di Mps è passata a un altro... Leggi anche: L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inwit punta i data center di Wind-Tre; Mattarella Il dialogo sociale non deve mai interrompersi; Titoli sotto la lente a Piazza Affari - Prysmian e Recordati; Eventi e scadenze del 30 aprile 2026. Inwit, l'assemblea approva Bilancio 2025 e dividendo di 0,5543 euro per azioneROMA - L'assemblea di Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane), riunita oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2025 che evidenzia un utile netto di esercizio ... laprovinciacr.it Inwit, l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2025L’assemblea di INWIT ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 362,6 milioni di euro e ha preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo 2025 che si è c ... key4biz.it Borsa: Milano chiude a -0,51%, svettano St e Nex. Ftse Mib a 47.796 punti. Vendite su Hera, Enel Moncler, Inwit #ANSA x.com #Jesi - Disposta lo scorso febbraio, ha vietato a Inwit, Vodafone e Telecom, di mettere in esercizio gli apparati radioelettrici sull'infrastruttura, l'Amministrazione: «Fermi nella nostra posizione, ci costituiremo in giudizio» - facebook.com facebook