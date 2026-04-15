L'assemblea di una banca ha respinto l'azione di responsabilità proposta da Bluebell, con un voto che si è avvicinato al consenso totale. Dopo questa decisione, gli azionisti hanno approvato quasi all'unanimità sia il bilancio 2025 che la distribuzione dei dividendi. La riunione si è conclusa con il consenso quasi totale sui punti all'ordine del giorno, senza ulteriori contestazioni.

SIENA – Dopo il voto sul bilancio 2025 e sul dividendo, approvati quasi all’ unanimità degli azionisti, l’ assemblea di Mps è passata a un altro punto relativo alla proposta azioni di azione di responsabilità presentata dal fondo Bluebell Partners nei confronti del presidente Nicola Maione, e dell’ex ceo Luigi Lovaglio. Le proposte di azioni di responsabilità sono state respinte a stragrande maggioranza dei voti. Per Giuseppe Bivona, del fondo Bluebell, che è piccolo socio di Mps, ci sarebbe stata una presunta violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione societaria e nella redazione dei bilanci. Nella prima votazione, riguardante il presidente uscente Maione, la proposta di azione di responsabilità è stata respinta con il 94,49% dei voti contrari.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: assemblea respinge azione di responsabilità proposta da Bluebell. Ok quasi unanime a bilancio e dividendo

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