Inwit-Fastweb scontro da 100 milioni

Fastweb e Vodafone hanno presentato una richiesta di sconto di 100 milioni di euro all’anno sull’affitto delle torri di Inwit. La decisione di avanzare questa richiesta fa parte di una strategia per spingere l’azienda a negoziare. La vicenda riguarda un contenzioso tra le parti, con una richiesta di riduzione dei costi di locazione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto finora.

L'ambizione è ottenere uno sconto da 100 milioni l'anno per l'affitto delle torri. Così per trascinare Inwit al tavolo delle trattative, Fastweb+Vodafone ha messo a terra una sua strategia. Tutto parte da una consulenza dell'aprile 2025 richiesta da Swisscom la casa madre di Fastweb+Vodafone allo studio Legance Associati. Dalla valutazione degli avvocati, su un documento di 40 pagine, emerge che il contratto da 375 milioni di euro annui garantiti (con adeguamento all'inflazione) per 16mila siti oggi non sarebbe più conveniente dopo che la legge del 2023 ha alzato i limiti elettromagnetici per gli operatori. Significa che non serve più avere in affitto lo stesso numero di torri in virtù del segnale più potente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inwit-Fastweb, scontro da 100 milioni Notizie correlate Leggi anche: Dopo Fastweb + Vodafone, anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit Leggi anche: Inwit porta in tribunale Fastweb+Vodafone Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inwit-Fastweb, scontro da 100 milioni; Inwit tratta con WindTre per acquistare data center e centrali tlc: operazione da 100 milioni. Inwit tratta con WindTre per acquistare data center e centrali tlc: operazione da 100 milioniSecondo Bloomberg il gruppo allargherebbe il business oltre le torri, sotto pressione dopo lo scontro con Tim e Fastweb+Vodafone sulle disdette dei master service agreement ... milanofinanza.it Inwit porta in tribunale Fastweb+VodafonePrecipita la situazione di conflitto tra Fastweb+Vodafone e Inwit. Il gruppo svizzero Swisscom ieri ha annunciato attraverso una nota la battaglia legale, a fronte dei mancati progressi sulla dispouta ... ilgiornale.it