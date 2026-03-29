Dopo Fastweb + Vodafone anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit

Dopo Fastweb e Vodafone, anche Tim ha deciso di recidere il rapporto con Inwit, avviando le procedure per la cessazione delle attività sulle torri di proprietà della società. La decisione è stata presa dalla compagnia telefonica, che ha deliberato di interrompere la collaborazione e di mettere fine alle attività condivise sulle infrastrutture di Inwit. Le conseguenze di questa scelta sono ancora da definire.

Tim avvia le pratiche di divorzio dalle torri di Inwit. La compagnia telefonica ha deliberato di inviare a Infrastrutture Wireless Italiane la disdetta degli accordi contrattuali (il Master Service Agreement o Msa) che, ritiene, la legano alla fornitura fino ad agosto 2030 a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022. Non solo. La scadenza del contratto potrebbe essere anticipata di due anni nel caso in cui venga accertato che sono corretti i termini contrattuali che sono stati applicati da Fastweb + Vodafone per la disdetta inviata a Inwit nei giorni scorsi. La compagnia inoltre avvierà le trattative per concordare con Inwit un piano di “ migrazione pluriennale che assicuri la continuità operativa dopo la scadenza del contratto nel rispetto dei reciproci obblighi contrattuali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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