Investire SGR, parte del Gruppo Banca Finnat, e Partners Group hanno annunciato l’acquisto di due immobili nel quartiere Darsena a Milano. L’operazione riguarda un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro e coinvolge due edifici nel quartiere Navigli. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione per il mercato immobiliare milanese, con queste acquisizioni che rafforzano la presenza delle due società nella zona.

Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), società leader nell’asset e investment management, e Partners Group, una delle principali società globali di gestione di investimenti nei private markets, annunciano oggi l’acquisizione di due edifici nel quartiere Navigli a Milano, per un totale di circa 8.500 mq. L’operazione prevede un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro e costituisce la prima operazione nell’ambito del nuovo Fondo Italian PRS III, rafforzando ulteriormente la joint venture tra le due società nel real estate e consolidando la presenza di entrambe nel mercato residenziale italiano. L’iniziativa punta non solo a...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Investire sgr‘ acquista due immobili in Darsena: investiti 70 milioni di euro

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