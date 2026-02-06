Fibercop rafforza la propria infrastruttura e acquista due immobili strategici a Genova e Padova
FiberCop ha comprato due immobili importanti a Genova e Padova, già usati come sedi operative. L’azienda rafforza così la propria rete, puntando su due punti chiave lungo la dorsale nazionale. Le nuove acquisizioni rientrano nel piano di investimenti per migliorare e ampliare la propria infrastruttura digitale in Italia.
FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più avanzata e capillare d’Italia, ha acquistato da Central Sicaf, società sotto la direzione e il coordinamento di Covivio, due immobili strategici situati a Genova e Padova, già sedi operative di FiberCop e punti nevralgici della dorsale nazionale.🔗 Leggi su Genovatoday.it
