Intesa valorizza le imprese vincenti | premiate anche quattro bergamasche

Intesa Sanpaolo ha premiato oltre 150 piccole e medie imprese che si sono distinte per la loro crescita e capacità di innovare, tra cui quattro aziende della provincia di Bergamo. Le imprese riconosciute sono Recodi, Cospal, Iterchimica e Fra.Mar. Il direttore generale ha commentato che queste aziende combinano solidità economica con capacità di internazionalizzazione e innovazione.

L’INIZIATIVA. Oltre 150 le Pmi coinvolte. Riconoscimenti a Recodi, Cospal, Iterchimica e Fra.Mar. Il dg Pastore: «Uniscono solidità economica alla capacità di innovare e internazionalizzare». Anche chi produce pavimenti può - anzi, deve - fare innovazione. Parola di Recodi, azienda di Palosco da 30 milioni di euro di fatturato che, negli ultimi anni, ha esteso il suo business nella pavimentazione industriale fino ai pavimenti «green» e a quelli per i data center. «Siamo nati negli anni Sessanta, ma abbiamo iniziato a guardare al supercalcolo una quindicina d’anni fa», esordisce Paolo Torri, a.d. dell’azienda, che ammette che Recodi ha scoperto i data center solo quando Aruba ha iniziato la costruzione del suo campus di Ponte San Pietro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Intesa valorizza le imprese «vincenti»: premiate anche quattro bergamasche Notizie correlate Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 “Imprese Vincenti”Dieci PMI della Lombardia Nord hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto... Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di sud Piemonte e Liguria"Un giorno di festa in cui mettiamo a valore le storie imprenditoriali che rappresentano visione e capacità di stare sul mercato". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Intesa valorizza le imprese vincenti: premiate anche quattro bergamasche; Da Confindustria e Intesa San Paolo due miliardi di euro per le imprese lucane; Premi IN/ARCHITETTURA 2026: l’opera come processo condiviso; Intesa Sanpaolo, Imprese vincenti: presentato a Napoli il decimo incontro. Intesa valorizza le imprese «vincenti»: premiate anche quattro bergamascheOltre 150 le Pmi coinvolte. Riconoscimenti a Recodi, Cospal, Iterchimica e Fra.Mar. Il dg Pastore: «Uniscono solidità economica alla capacità di innovare e internazionalizzare». ecodibergamo.it Le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo fanno tappa a BergamoSi è svolta a Bergamo l’undicesima tappa di Imprese Vincenti, il programma promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane. Protagon ... ansa.it Sostenibilità, Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storico (Adnkronos) - Federlegnoarredo e Assorestauro uniscono le forze per promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico edilizio. E' stato si - facebook.com facebook #SaveTheDate 29/4 17:30 Si tiene a Bergamo l'11° tappa di #ImpreseVincenti il progetto ideato e promosso da Intesa Sanpaolo per valorizzare le eccellenze del #MadeInItaly. Segui la diretta streaming di oggi su: x.com