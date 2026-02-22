lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al carnevale intervento della polizia

Un uomo ha lasciato le due figlie piccole in auto e si è recato a bere al Carnevale di Viareggio, probabilmente per il troppo alcol consumato. La polizia ha intercettato l’uomo mentre si dirigeva verso casa, notando il suo stato di ebbrezza. Le bambine sono state trovate sole nell’auto parcheggiata, senza supervisione. La scena ha allertato gli agenti, che hanno deciso di intervenire immediatamente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Viareggio, 23 febbraio 2026 – Ha trascorso la serata al carnevale di Viareggio, godendosi la festa fino alla fine. Ma ha lasciato le due figlie di tre e quattro anni chiuse per ore all’interno della sua auto. «Tanto dormono», avrà pensato. E così si è andata a divertire. Senza freni e senza misure. Dimenticandosi delle creature che aveva lasciato in macchina esposte, di notte, al freddo e a ogni sorta di pericolo. Una storia che ha davvero dell’incredibile: protagonista una quarantenne di origini russe ma con cittadinanza italiana e residente nell’hinterland milanese. Stefano Dalle Luche Una serata di festa con epilogo amaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Era talmente sbronza che non riusciva più ritrovarlaUna madre ha lasciato le due figlie piccole in auto per andare a ubriacarsi al Carnevale di Viareggio, causando preoccupazione tra i presenti.

Il talento dei giovani premiato al Piccole Figlie Hospital: assegnate le borse di studio Silvia FratiAl Piccole Figlie Hospital si è svolta una cerimonia emozionante per l'assegnazione delle borse di studio intitolate a Silvia Frati, l’indimenticata infermiera scomparsa nel 2013.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Abbandona le figlie di 1 e 4 anni al bowling e va via, la più piccola era nel passeggino: denunciata la mamma; Addio a Del Piccolo, il generale tifoso della Pro Vercelli; Lutto alla Questura di Palermo, morto improvvisamente il giovane vice ispettore Vincenzo Marcianò; E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni.

Abbandona le figlie di 1 e 4 anni al bowling e va via, la più piccola era nel passeggino: denunciata la mammaLascia sole al bowling le figlie di uno e quattro anni. Il proprietario se ne accorge e avvisa le Forze dell'ordine ... fanpage.it

Madre lascia due figlie piccole sole in un bowling: denunciata per abbandono di minori nel VicentinoHa lasciato le figlie di uno e quattro anni all’interno di un bowling per poi allontanarsi senza fare ritorno: è accaduto ad Alte Ceccato, frazione di ... thesocialpost.it

Lascia due figlie e il marito, agente della polizia locale di Castelnovo Sotto. Oggi i funerali - facebook.com facebook