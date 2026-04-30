Interventi urgenti all’istituto Cannizzaro mozione approvata

Dopo le proteste degli studenti, l’amministrazione comunale ha approvato una mozione che impegna Città Metropolitana a intervenire con lavori di manutenzione straordinaria nell’istituto tecnico Cannizzaro di Rho. La decisione arriva in risposta alle richieste di intervento per migliorare le condizioni dell’edificio e garantire un ambiente più sicuro e funzionale per studenti e insegnanti. L’attenzione si concentra ora sulla pianificazione e sull’attuazione degli interventi promessi.

Dopo le proteste degli studenti arriva nero su bianco l’impegno di Città Metropolitana a mettere tra le priorità interventi di manutenzione straordinaria per l’istituto tecnico Cannizzaro di Rho. Martedì pomeriggio è stata approvata una mozione presentata dal consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo e dal consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, Giovanni Cuomo. "L’edificio scolastico presenta da tempo criticità strutturali che non sono più rimandabili, come lo stato di ammaloramento delle coperture, che causa gravi infiltrazioni di acqua e la situazione dei servizi igienici, per cui è necessario il rifacimento del tratto fognario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Interventi urgenti all’istituto Cannizzaro, mozione approvata Notizie correlate Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabiliIl consiglio comunale di Pescara ha approvato, martedì 28 aprile, la mozione per incentivare l’uso dei pannolini lavabili, una misura di civiltà e... Parcheggi rosa a Calenzano. Approvata la mozione di BarattiI parcheggi ‘rosa’, destinati a donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni, saranno realizzati anche a Calenzano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Interventi urgenti all’istituto Cannizzaro, mozione approvata; Federconsumatori - Prezzi: rischi sulla tenuta del potere di acquisto delle famiglie. Necessari interventi urgenti; L'ex Forlanini e la cessione al Vaticano, il governo: Nessun intervento dell'Inail sull'area; Locri, l'istituto Oliveti torna alla normalità dopo i lavori urgenti: Lizzi annuncia la ripresa delle lezioni. Interventi urgenti all’istituto Cannizzaro, mozione approvataDopo le proteste degli studenti arriva nero su bianco l’impegno di Città Metropolitana a mettere tra le priorità interventi ... ilgiorno.it Istituto penale minorile, Pezzopane: subito interventi strutturaliBasta passerelle e pannicelli caldi, l'Istituto deve essere un luogo di recupero e rieducazione non un contenitore di criticità continue ... ekuonews.it Stazioni ferroviarie inaccessibili, sindaci a Rfi 'interventi urgenti'. A Fossacesia e S.Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi, troppe barriere architettoniche #ANSA - facebook.com facebook Oltre due milioni di euro per interventi urgenti nei Comuni. L'assessore @GiuliaZanotell1: "Una risposta a richieste puntuali delle Amministrazioni comunali, per progetti importanti". La news ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Olt… x.com