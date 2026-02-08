Parcheggi rosa a Calenzano Approvata la mozione di Baratti

A Calenzano arriveranno parcheggi rosa dedicati a donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli. La mozione di Baratti è stata approvata, e ora si lavora per realizzare queste nuove aree di sosta, pensate per rendere più semplice la vita alle famiglie.

I parcheggi 'rosa', destinati a donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni, saranno realizzati anche a Calenzano. Il consiglio comunale ha approvato infatti la mozione presentata da Daniele Baratti (in foto) capogruppo "Lega Forza Italia - Baratti Sindaco" che impegna l'Amministrazione a procedere finalmente alla realizzazione di questi particolari stalli di sosta. La mozione approvata nasce da un percorso iniziato nel 2021, quando l'allora consiglio comunale aveva approvato una prima proposta dello stesso Baratti per introdurre anche a Calenzano gli stalli rosa. Nel 2022 la precedente amministrazione aveva annunciato la realizzazione di 21 posti auto dedicati, individuandone anche la collocazione e presentando domanda di finanziamento ministeriale.

