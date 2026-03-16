MotoGp la guerra in Medio Oriente cambia il calendario | le nuove date del Motomondiale

Gli organizzatori della MotoGp hanno annunciato ufficialmente lo spostamento del Gran Premio del Qatar, originariamente programmato per aprile, nel calendario del 2026. La decisione è stata comunicata domenica 15 marzo e riguarda le date delle prossime stagioni del Motomondiale. La modifica si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nel calendario, influenzati dalla situazione geopolitica nella regione del Medio Oriente.

(Adnkronos) – Importanti novità nel calendario MotoGp 2026. Con un annuncio arrivato ieri, domenica 15 marzo, gli organizzatori hanno ufficializzato lo spostamento del Gp del Qatar, inizialmente previsto nel mese di aprile. La gara sul circuito di Lusail International Circuit è stata posticipata: si disputerà ora l’8 novembre 2026. La modifica arriva a causa della guerra. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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