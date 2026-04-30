Oggi si sono concluse le prequalificazioni femminili degli Internazionali d’Italia 2026, disputate tra i campi del Foro Italico e quelli di Piazza del Popolo a Roma. Sono state assegnate quattro wild card per le qualificazioni ufficiali. Le prove si sono svolte con la partecipazione di diverse atlete, che hanno dato vita a incontri di qualificazione per accedere al torneo principale.

Sono terminate quest’oggi, tra i campi del Foro Italico di Roma e quello allestito in Piazza del Popolo, le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 per quanto riguarda il singolare femminile. Sono stati assegnati quattro posti per il tabellone delle qualificazioni del WTA 1000 capitolino. Ogni giocatrice ha avuto bisogno di vincere tre match al fine di poter tentare di aspirare a un posto in main draw nella Capitale. Marta Lombardini, in particolare, dopo aver eliminato la numero 1 del seeding Aurora Zantedeschi per 2-6 7-5 6-3 e Noemi Maines per 3-6 6-4 6-0, ha paradossalmente avuto nell’ultimo confronto il minor tasso di fatica: 6-1 6-1 a Viola Turini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni femminili, definite le quattro wild card per le qualificazioni

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