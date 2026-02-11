LIVE Italia-Svezia 7-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | doppio vantaggio azzurro ma ultimo end con hammer agli svedesi

L’Italia conquista due punti nel decimo end e si porta in vantaggio contro la Svezia. Retornaz sbaglia la bocciata, ma gli azzurri riescono comunque a mantenere il vantaggio. Ora manca solo l’ultimo end, con gli svedesi che avranno l’hammer a loro favore. La partita si decide negli ultimi minuti, e gli azzurri sono pronti a difendersi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DECIMO END 21.30 Bocciata perfetta di Retornaz! Due punti per l'Italia! Doppio vantaggio per gli azzurri prima dell'ultimo end! 21.29 Errore di Edin! Non riesce la doppia bocciata allo svedese! Gli azzurri adesso potrebbero marcare due punti con una bocciata singola o cercare una nulla per tenere l'hammer nell'ultimo end. 21.28 Eccola la doppia bocciata di Retornaz! Sono due i sassi italiani a punto adesso! 21.27 Buon colpo di Edin. Doppia bocciata dello svedese che pormuove e punto due suoi sassi. C'è spazio però per un'altra doppia bocciata di Retornaz.

