Serena Grandi ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso della sua vita, tra cui quella con l’ex campione di tennis Adriano Panatta e il marito Beppe Ercole. La stessa attrice ha parlato apertamente delle sue esperienze amorose, descrivendo la relazione con Panatta come un’emozione che ancora oggi si percepisce, e condividendo dettagli sulla sua vita privata e sulle sue storie passate.

Tanti gli amori celebri di Serena Grandi, da Beppe Ercole alla storia con l’ex fuoriclasse del tennis Adriano Panatta, una relazione vissuta a 360°, come raccontato dalla stessa artista. E proprio sul tennista Serena Grandi si era lasciata andare a confessioni molto curiose: “Chi mi è rimasto più nel cuore? Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta, quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ moscio’” “Panatta non è solo un ricordo, ma un’emozione che persiste, un amore che, nonostante il tempo, rimane impresso nel suo cuore”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli amori, ex, compagni di Serena Grandi, da Adriano Panatta al marito Beppe Ercole: “Panatta non è solo un ricordo, ma un’emozione che persiste”

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