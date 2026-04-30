Un anno dopo l'ultima stagione, l'ex allenatore dell'Inter ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di come la squadra sia stata penalizzata dagli arbitri e ha affermato che il suo ciclo alla guida del club si era concluso. Le sue parole arrivano a distanza di dodici mesi da quel maggio difficile per la squadra nerazzurra, in un momento in cui si riaccendono le discussioni sulle decisioni arbitrali.

A volte ritornano, anche solo per un’intervista. Così un anno dopo quel nefasto maggio dello scorso anno solare la Gazzetta dello Sport ha fatto vuotare il sacco all’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Il Demone di Piacenza è stato sollecitato su diversi temi caldi dell’attualità e nodi (ancora) irrisolti del recente passato. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, un anno dopo: parla Simone Inzaghi. “Penalizzati dagli arbitri. Il mio ciclo era chiuso”

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