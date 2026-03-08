Come ha raccontato a Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, gli esordi sono stati complicati, ma ci ha messo lo zampino anche un pizzico di fortuna, per ribaltare situazioni inizialmente sfavorevoli. Ci sono stati momenti bui, situazioni in cui ha pensato addirittura di mollare il mondo dello spettacolo: «È successo un paio di volte di dire “smetto”», ha confessato Fabio De Luigi. «Ho fatto dieci anni di postacci e teatrini: è umiliante, sulla prosa puoi barare ma sulla comicità è più difficile. Sei autorizzato a tutto per poter far ridere, se non ci riesci però ti senti un cretino». Prima del cinema e del teatro, però, c’è stata la tv, con un inizio incerto: «Sono partito facendo un concorso per giovani emergenti che si teneva a Bologna», ha ricordato De Luigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabio De Luigi: «Ho pensato di smettere tante volte. È umiliante quando non riesci a far ridere»

“Ho pensato di smettere dopo anni di postacci e teatrini. Se non fai ridere ti senti un cretino, è umiliante”: così Fabio De LuigiOspite del podcast BSMT l'attore e regista ricorda i momenti difficili del proprio percorso, fino al successo in tv con la Gialappa's Gli esordi, le...

Fabio De Luigi: “Ho pensato di mollare”. Il rapporto speciale con Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele sono tra le coppie più amate del cinema italiano, e torneranno presto al cinema con il film Un bel giorno,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio De Luigi Ho pensato di smettere....

Temi più discussi: Fabio De Luigi: Se non fai ridere è umiliante: un paio di volte ho pensato di smettere. La Gialappa's mi prese per evitare che andassi dalla Dandini: Olmo vendette 15 mila copie in un'ora; Sul set con Fabio De Luigi: Un film sulla seconda possibilità. Una sfida per un ansioso come me; Fabio De Luigi: Ho pensato di mollare. Il rapporto speciale con Virginia Raffaele; Fabio De Luigi racconta: Ho pensato di smettere dopo anni di postacci.

Un Bel Giorno: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele in una commedia con pochi guizziArriva nei cinema italiani da giovedì 5 marzo, il nuovo film di Fabio De Luigi Un Bel Giorno. Il regista si ritaglia per lui il ruolo del protagonista: il vedovo con quattro figlie femmine a carico, ... today.it

Fabio De Luigi: Ho pensato di mollare. Il rapporto speciale con Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele sono tra le coppie più amate del cinema italiano, e torneranno presto al cinema con il film Un bel giorno, diretto proprio dal comico 58enne. La presentazione della ... dilei.it

FABIO DE LUIGI E VIRGINIA RAFFAELE A FOGGIA, i due attori ospiti in multisala venerdì 13 marzo per la visione del film “Un bel giorno” - facebook.com facebook

Da oggi AL CINEMA con @01Distribution #UnBelGiorno di Fabio De Luigi. Cosa accade quando due adulti “un bel giorno” si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente Una produzione @lotusproduzioni, una società @Leo x.com