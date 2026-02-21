Polonara | Ho pensato al suicidio non l' ho fatto per moglie e figli Prima ero molto credente adesso non più

Achille Polonara ha condiviso di aver pensato al suicidio a causa dei momenti difficili vissuti di recente. Ha spiegato di aver resistito, soprattutto per la moglie e i figli, nonostante il dolore. Un tempo molto credente, ora si sente distante dalla fede. Durante un'intervista al Corriere della Sera, ha anche parlato della sua malattia e di come il basket, oggi, rappresenti più un passatempo che una carriera. La sua riflessione si conclude con una domanda sulla sua strada futura.

Ieri a Torino è stato festeggiatissimo. Ha anche segnato un canestro in una pausa di un evento a corredo delle Final Eight di Coppa Italia. Sorrisi e abbracci per tutti, e tanta emozione. Achille Polonara oggi sta bene. Nonostante un tumore al testicolo e la leucemia mieloide acuta. Trapianto di midollo, cure sperimentali a Valencia, un coma di cinque giorni, una trombosi. In una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di tutto il suo percorso complesso, dalla paura dei primi giorni alla gioia di vivere. Spiega subito il suo desiderio: "In questo momento vedo il basket non come una professione ma un divertimento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

