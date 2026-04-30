Durante la partita tra Inter e Roma, si è verificato un problema nel racconto della sequenza del rigore assegnato. Precisamente, mancano circa 50-60 secondi di registrazione dell’azione. La questione ha attirato l’attenzione, ma secondo il Corriere della Sera non risulta che l’evento sia sotto indagine della Procura della Repubblica. La registrazione incompleta ha portato a commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter-Roma è un caso all’attenzione della Procura della Repubblica? Secondo il Corriere della Sera no. Per la Gazzetta e Repubblica sì. Ne scrive anche Fanpage. A proposito del mancato rigore concesso all’Inter per fallo su Bisseck e della eventuale frase del Var Di Bello (“fatti fatti tuo”) all’assistente Piccinini che avrebbe voluto rivedere l’azione, ci sarebbe un buco nella registrazione inviata a Open Var. Scrive Fanpage che a Open Var (trasmissione di Dazn) furono mandati in onda 37 secondi di audio Var ma l’azione di revisione durò un minuto e mezzo. Mancano quindi tra i 50 e i 60 secondi. Che cosa è successo? Perché? Spesso le registrazioni inviate a Dazn sono sottoposte a editing.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Roma, sul rigore Bisseck mancano 50-60 secondi di registrazione

Rigore INESISTENTE contro l'INTER #shorts

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