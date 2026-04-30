Inter-Roma e il rigore su Bisseck mancano 50 secondi dall'audio della sala VAR mandato in onda

Durante la partita tra Inter e Roma, l'audio proveniente dalla sala VAR relativo alla decisione sul rigore su Bisseck è stato diffuso in forma parziale, con circa 50 secondi di differenza rispetto alla registrazione originale. L'audio, trasmesso dopo un processo di editing, non rappresenta un episodio isolato e fa parte di un procedimento di selezione dei contenuti condivisi pubblicamente.