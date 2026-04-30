La Procura ha confermato che non ci sono registrazioni audio riguardo all'incontro tra Inter e Roma, smentendo così ogni traccia di conversazioni registrate. Si continua a parlare di un presunto tentativo di condizionamento da parte di un ufficiale di gara durante una partita, in relazione a una decisione su un rigore non assegnato. Le indiscrezioni sulla vicenda sono diventate un tema caldo tra le cronache sportive.

Si smoscia il carrozzone (siamo alla disinformazione organizzata?) allestito su Inter-Roma e all’eventuale condizionamento (la bussata) da parte di Gervasoni (vice di Rocchi) agli addetti Var in occasione del mancato rigore su Bisseck. Il famigerato “fatti i fatti tuoi” che avrebbe detto il Var Di Bello all’assistente Piccinini non ha trovato fondamento per la Procura della Repubblica di Milano. Insomma sarebbe una bufala. Tutte le teorie cospirazioniste sull’assenza dell’audio? Al momento non c’è nulla. Quindi oggi non dovrebbe esserci nemmeno una domanda da parte della Procura a Gervasoni che – a differenza di Rocchi – si presenterà all’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Roma, non manca alcun audio: per la Procura non c’è nulla

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