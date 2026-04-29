La partita tra Inter e Roma potrebbe diventare oggetto di indagine da parte della Procura di Milano. La procura ha annunciato di voler acquisire i file audio e video relativi alla gara, senza specificare ulteriori dettagli. Al momento, non ci sono altre decisioni ufficiali o comunicazioni da parte delle autorità competenti. La vicenda resta sotto osservazione, senza che siano stati resi noti i motivi di questa possibile verifica.

Inter-Roma è un’altra partita che può finire al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Il caso è legato alla mancata assegnazione del rigore per l’inter per fallo su Bisseck. L’episodio è stato denunciato nell’ormai celebre esposto del guardalinee Rocca e confermato anche da un altro ex arbitro. Gervasoni (numero due di Rocchi, responsabile del Var) avrebbe scoraggiato gli addetti al Var di quella partita (Di Bello e l’assistente Piccinini che sarebbe voluto intervenire) dal chiedere la revisione dell’episodio. Della conversazione e di quel “fatti i fatti tuoi” che Di Bello avrebbe detto a Piccinini non c’è traccia nei file audio di Open Var (la trasmissione che andava in onda su Dazn) e che furono trasmessi con ritardo in quella occasione per ammissione dello stesso designatore Rocchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Roma, la Procura si riserva di acquisire i file audio e video

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