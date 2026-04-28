Fatti i fatti tuoi | il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma L’audio non c’è

Durante la partita tra Inter e Roma non sono stati registrati dialoghi tra gli ufficiali di gara relativi a un presunto errore sul rigore non assegnato a Bisseck. La Procura di Milano non ha incluso questa partita tra i cinque incontri sotto indagine per le accuse rivolte all’ex designatore e ai fischietti coinvolti nell’inchiesta. Attualmente, non ci sono elementi audio o prove che collegano questo episodio alle indagini in corso.

La partita Inter-Roma non è tra i 5 match di Serie A attorno alle quali al momento ruotano le accuse della Procura di Milano all’ex designatore Gianluca Rocchi e agli fischietti coinvolti nell’inchiesta. Quella gara giocata il 27 aprile 2025 però torna più volte nelle dichiarazioni attorno alle quali ruota il lavoro degli inquirenti. Ci fu un episodio chiave nella lotta scudetto con il Napoli: il rigore non fischiato per il fallo di Ndicka su Bisseck, che avrebbe garantito ai nerazzurri una grande occasione per pareggiare un match poi terminato 1 a 0 per la Roma. Un errore molto chiacchierato, perché l’ audio della sala Var relativo a quel caso fu pubblicato nella trasmissione Open Var soltanto un mese dopo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fatti i fatti tuoi”: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L’audio non c’è Notizie correlate Inter-Roma 0-1, al rigore su Bisseck il Var avrebbe detto all’assistente: “Fatti i fatti tuoi”Repubblica scrive di metodo Rocchi, di decine di testimonianze di arbitri ed ex arbitri (sentiti dalla Procura) sul metodo del designatore arbitrale... La testimonianza sull’episodio di Bisseck in Inter-Roma, il VAR: “Fatti i fatti tuoi”. Audio sparitoSecondo un testimone l'assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: "Fatti i fatti tuoi" nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N'Dicka. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi sull’episodio N’Dicka-Bisseck, audio sparito nell’inchiesta di Milano; Bufera arbitri, la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è. Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L’audio non c’èLa partita Inter-Roma non è tra i 5 match di Serie A attorno alle quali al momento ruotanole accuse della Procura di Milano all’ex designatore Gianluca Rocchi e agli fischietti coinvolti nell’inchiest ... ilfattoquotidiano.it La Repubblica - Fatti i fatti tuoi: l'audio scomparso di Inter-RomaEmergono di giorno in giorno nuovi particolari riguardanti l'indagine portata avanti dalla Procura di Milano che al momento vede indagato per frode sportiva l'ormai ex designatore ... fcinternews.it CLAMOROSO ARBITRI: SPUNTA IL VERO AUDIO VAR DI INTER-ROMA Lo afferma l'edizione odierna di "Repubblica": anche la gara dello scorso anno, decisiva per la consegna per il sorpasso Scudetto del Napoli e tanto discussa per la mancata assegna facebook Arbitri, caso Inter-Roma. Il VAR all’assistente in occasione del mancato rigore fischiato su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi» x.com