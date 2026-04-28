La testimonianza sull'episodio di Bisseck in Inter-Roma il VAR | Fatti i fatti tuoi Audio sparito
Durante la partita tra Inter e Roma, un testimone ha riferito di aver udito un assistente VAR pronunciare la frase “Fatti i fatti tuoi” mentre si analizzava il contatto tra Bisseck e N'Dicka. L'audio di quell'episodio risulta essere scomparso, lasciando il momento al centro di attenzione. La conversazione tra gli operatori VAR non è stata registrata o resa disponibile pubblicamente.
Secondo un testimone l'assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: "Fatti i fatti tuoi" nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N'Dicka. L'audio è sparito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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