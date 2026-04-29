L'Inter si prepara a giocare contro il Parma a San Siro, una partita che potrebbe consegnare ai nerazzurri la matematica vittoria del campionato. Lautaro Martínez, attaccante della squadra, potrebbe tornare in campo dopo un infortunio e partecipare alla partita. La sfida si presenta come un momento decisivo per l'Inter, che punta a chiudere la stagione con il titolo già conquistato.

La prossima partita a San Siro potrebbe donare all’Inter la certezza aritmetica dello scudetto, e Lautaro Martínez potrebbe prendere parte ai festeggiamenti. L’allenatore Cristian Chivu non ha dubbi: il capitano scenderà in campo il prossimo 13 maggio, nella finale di Coppa Italia contro la Lazio; ma il Toro potrà giocare uno spezzone contro il Parma e godersi i festeggiamenti in caso di vittoria. Domani dovrebbe regolarmente unirsi ai suoi compagni dopo circa due settimane di stop per un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Rispetto allo scorso anno, Lautaro ha segnato 4 gol in più pur avendo giocato 5 partite in meno. E già questo elemento, di per sé, racchiude i sintomi di un’importanza decisiva nelle sorti dell’Inter.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter, possibile ritorno di Lautaro contro il Parma

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