Lautaro Martinez torna a disposizione dopo aver recuperato dall’infortunio al soleo e si prepara a scendere in campo nella partita contro il Parma, in programma domenica. L’attaccante dell’Inter, che è anche il miglior marcatore della Serie A, si è allenato con il gruppo e dovrebbe essere inserito tra i titolari per questa sfida. La sua presenza può rappresentare un’importante novità per la formazione nerazzurra.

Scalda i motori il Toro: il capocannoniere della Serie A, come riportato da Sky Sport, si prepara al rientro dopo la ricaduta dell’infortunio al soleo, per la gara scudetto di domenica contro il Parma. Tre punti per la festa e, probabilmente, ci sarà anche il capitano. Lautaro è a riposo dalla gara contro la Roma, il vero momento di svolta nel campionato dell’Inter, in cui è stato decisivo con una doppietta. Un ultimo sforzo e poi il mondiale. Il nativo di Bahìa Blanca si prepara all’ultimo scatto di una stagione che, ancora una volta, lo ha visto assoluto protagonista: nonostante l’inizio di campionato a rilento, sono 16 i suoi gol in campionato, 4 gli assist e, tra poco, un trofeo in più nella sua bacheca, per poi preparasi al meglio per la finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, ritorna Lautaro: l’argentino al rientro contro il Parma

PARMA-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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