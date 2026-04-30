Inter Lautaro si allena ancora in gruppo | vicino l' impiego col Parma per la possibile gara Scudetto

Lautaro Martinez ha partecipato anche oggi alla sessione di allenamento con il gruppo al centro sportivo di Appiano Gentile. È la seconda giornata consecutiva in cui il giocatore è presente con i compagni, in vista della partita di domenica sera alle 20. La sua presenza alimenta le speranze di un suo impiego contro il Parma, in una sfida che potrebbe avere ripercussioni sulla corsa allo scudetto.

Milano, 30 aprile 2026 – Per il secondo giorno consecutivo, Lautaro Martinez ha lavorato regolarmente con i compagni di squadra nel corso dell'allenamento al centro sportivo di Appiano Gentile, dove l' Inter s ta preparando la partita di domenica alle 20.45, in casa contro il Parma. I nerazzurri hanno la possibilità di vincere lo Scudetto il prossimo fine settimana. Possono farlo già prima di scendere in campo, nel caso in cui sabato il Napoli (in campo dalle 18) dovesse perdere in casa del Como e il Milan (domenica alle 15) non dovesse vincere nella tana del Sassuolo. Altrimenti bisognerà aspettare proprio la partita del Meazza, dove alla capolista servirà vincere per avere l'aritmetica certezza del trionfo finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara Scudetto Parma-Inter 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Infortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma!Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i... Leggi anche: Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il piano dell'Inter per Lautaro: sedute extra e cautela. Ecco quando può rientrare; Inter, prudenza Lautaro: niente rientro col Torino. Ecco la gara segnata per il ritorno; Vigilia di Inter-Como, l'allenamento dei nerazzurri; Inter, le ultime sul rientro di Lautaro: ottimismo per la convocazione col Parma. Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara ScudettoIl capitano nerazzurro è pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: domenica 3 maggio una vittoria contro gli emiliani permetterebbe di festeggiare il ventunesimo sigillo tricolore ... ilgiorno.it Inter Milan's Lautaro is still training with the group: he's close to being called up for the potential Scudetto match against Parma.Il capitano nerazzurro è pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: domenica 3 maggio una vittoria contro gli emiliani permetterebbe di festeggiare il ventunesimo sigillo tricolore ... sport.quotidiano.net Chi manca da intervistare per difendere una causa di cui vi mancano le notizie importanti #inter #moratti #figc #var #seriea - facebook.com facebook #ultimora Caos Arbitri. In caso di penalizzazione dell'Inter lo scudetto verrà assegnato a tavolino all'Inter lercio.it/caos-arbitri-i… x.com